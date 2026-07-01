Baixen lleugerament les sol·licituds d'I3 a la pública, del 67,28% d'aquest curs al 66,57% registrades per al vinent
A 1r d'ESO les peticions per a centres públics han passat del 87,49% al 87,63%
María Belmez (ACN)
Un 66,57% de famílies van demanar plaça pública d'I3 per al curs vinent a la preinscripció, lleugerament per sota del 67,28% del curs passat, segons dades facilitades a l'ACN pel Departament d'Educació extretes a mitjans de juny.
En total, s'han rebut 51.630 sol·licituds d'I3, 34.369 per a centres públics (66,57%) i 17.261 per a concertats (33,43%). Per a aquest curs van ser 54.735, de les quals 36.826 a la pública (67,28%) i 17.909 a la concertada (32,72%). A 1r d'ESO les xifres mostren estabilitat, amb un total de 54.039 sol·licituds per al curs vinent, de les quals 47.352 (87,63%) a la pública i 6.687 a la concertada (12,37%). En comparació amb aquest curs en van ser 53.344, de les quals 46.672 a la pública (87,49%) i 6.672 a la concertada (12,51%).
Segons dades publicades per Educació a principis de juny, el 90,3% de les sol·licituds del cicle d'educació infantil han accedit a la seva primera opció. Per cursos, han entrat al centre desitjat el 91,5% de les 51.630 sol·licituds d'I3, el 63,5% de les 2.261 d'I4 i el 57,1% de les 2.155 d'I5. A primària, han aconseguit plaça a la primera opció el 63,3% de les sol·licituds, mentre que a l'ESO han estat el 87,3%. En el cas de 1r d'ESO, han entrat al centre desitjat el 89% dels sol·licitants.
La FECC demana major equilibri entre demanda i oferta
En declaracions a l'ACN, la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, ha apuntat que fa tres cursos que observen un increment de preinscripcions a I3, ja que hi ha un "interès més gran de les famílies". Ha afegit, però que hi ha "una disminució de grups en l'oferta educativa" i per això ha reclamat que hi pugui haver més equilibri entre què volen les famílies i l'oferta educativa.
En el cas de 1r d'ESO, ha expressat la "queixa" de moltes famílies, ja que l'oferta que poden fer els centres és petita. En aquest sentit, Ruiz ha explicat que d'entrada les places les ocupen els alumnes que ja han cursat sisè de primària al centre i de les que queden, sovint unes cinc, assegura que "la meitat" han quedat reservades per alumnes amb necessitats educatives. "És molt difícil poder accedir-hi, això explica la baixada de preinscripcions", ha afirmat.
En línies generals, Ruiz creu que l'oferta "acaba determinant la demanda" i assegura que hi ha moltes famílies que a l'hora de triar entre escola pública o concertada, es limiten a posar a la que creuen que tenen possibilitats d'accedir. Per tot plegat, ha assegurat que la possibilitat de la família a triar escola queda "restringida" en aquest sentit.
La secretària general de la FECC ha demanat que, tenint en compte que la concertada ja "contribueix" a la distribució equilibrada del sistema, la programació tingui en compte la demanda de les famílies i li permeti "donar millor resposta".
Sobre les crítiques d'alguns sectors assegurant que es tanquen places a l'escola pública mentre es mantenen els concerts i una sobreoferta de la concertada, Ruiz respon que les dades demostren que "no és veritat".
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