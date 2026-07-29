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Professors de Secundària critica la "irresponsabilitat" i la "negligència" d'Educació amb les proves PISA

El sindicat reclama depurar responsabilitats i alerta que no es pot estar fins al 2029 sense avaluacions externes

Uns estudiants fan les proves PISA en una escola de Martorell. | EL PERIÓDICO

Uns estudiants fan les proves PISA en una escola de Martorell. | EL PERIÓDICO

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ACN

Barcelona

Professors de Secundària (aspepc·sps) s'ha preguntat "com s'ha pogut arribar a aquest nivell d'irresponsabilitat i negligència" per part del Departament d'Educació en relació amb l'error en la mostra de les proves PISA 2025. En una publicació a les xarxes socials, el sindicat s'ha preguntat també si es depuraran responsabilitats "per un assumpte tan greu". "Com pot ser que s'ocultessin durant quatre mesos aquestes dades sobre la invalidesa de les proves PISA, ignorant tota mena d'avisos", ha afirmat. Ha alertat també que el sistema educatiu no pot estar fins al 2029 sense cap mena d'avaluació externa. En aquest sentit, ha dit que PISA "dista molt de ser ideal" però ha afegit que era l'"única" avaluació externa.

Ha recordat també que el gener del 2025, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va signar un conveni amb el màxim responsable de l'OCDE, el primer informe del qual insistia en la importància de l'avaluació. "Ara ens trobem amb aquest escàndol, precisament relacionat amb les proves que organitza l'OCDE", ha afegit.

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Per tot plegat, ha reclamat polítiques "coherents" i un canvi d'orientació "absolut" cap a l'excel·lència acadèmica "que abandoni l'estat de prostració permanent en què ha de sobreviure el sistema educatiu". Ha afegit que s'han produït "massa escàndols, massa deixadesa, massa obstruccions i massa culpabilitzacions llençades sobre els docents".

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