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Quin és el moment ideal per deixar el bolquer?

L'educadora de l'escola bressol UPetita Laura Castaño afirma que cada infant té el seu propi ritme: "No hi ha calendaris ni edats exactes"

El moment de deixar el bolquer és un procés maduratiu en què cos i ment han d’anar de la mà

El moment de deixar el bolquer és un procés maduratiu en què cos i ment han d’anar de la mà / MAGNIFIC

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Laura Castaño (Educadora de l’escola bressol Upetita)

A l’escola bressol hi ha moments que recordes per sempre: quan «et diuen pel nom», la primera abraçada i el gran repte del control d’esfínters. Deixar el bolquer no és només «treure’l»: és aprendre a escoltar el cos, reconèixer sensacions noves i guanyar autonomia. Sona tècnic, però a la pràctica és un camí ple de rialles, paciència i algun accident.

Els infants ens envien senyals: mantenen el bolquer sec més estona, mostren curiositat pel lavabo, avisen que s’han fet pipí o diuen «ho vull provar». Cada infant té el seu moment: no hi ha calendaris ni edats exactes. És un procés maduratiu en què cos i ment han d’anar de la mà. Una mirada respectuosa i la calma de les famílies seran fonamentals.

El secret? Acompanyar sense forçar, celebrar cada petit èxit i entendre que els accidents formen part del camí. Si avui s’ha mullat, no passa res: demà potser serà diferent. A l’escola ho vivim amb naturalitat, humor i moltes mudes de recanvi.

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I el més bonic és quan, de sobte, aquell infant entra al lavabo i diu: «Jo sola!». Aleshores entenem que aquest pas no és només físic: és independència, autoestima i seguretat. Per això, respirem, deixem fora les presses i confiem en el procés. Perquè quan estan preparats, ens ho fan saber. Deixar el bolquer és un viatge compartit, una aventura que, si la vivim amb calma i humor, es converteix en una de les més boniques (i sí, també més molles) de la primera infància.

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