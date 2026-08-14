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Educació estén el programa per detectar dificultats d’aprenentatge als alumnes de cinquè de primària

Les proves examinaran la fluïdesa lectora, la comprensió lectora i l’escriptura

Dues nenes de Primària treballen amb una tauleta dins l’aula

Dues nenes de Primària treballen amb una tauleta dins l’aula / Gemma Sánchez Bonel

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ACN

Barcelona

El Departament d’Educació i Formació Professional ha estès el programa APPA (Accions de Prevenció per Promoure l’Aprenentatge) a 5è de primària. D’aquesta manera, el curs 2026-2027 es passarà d'avaluar 23.400 alumnes, de 1r i 3r de 450 centres, a uns 36.000, segons ha concretat. La suma d’un nou curs farà que aquests controls per detectar dificultats d’aprenentatge es duguin a terme en tres moments d’aquesta etapa educativa. Els estudiants de cinquè faran proves de fluïdesa i comprensió lectora i l’escriptura, amb un dictat de paraules i una prova de creativitat lingüística. Pel que fa a 3r, s’incorporarà la comprensió lectora i la creació de pseudoparaules per identificar l’alumnat amb alt rendiment, mentre que a 1r no es farà cap canvi.

Els resultats del curs 2025-2026 han conclòs que, a 1r de primària, més de 7 de cada 10 estudiants s’han situat en el nivell universal en competència comunicativa oral i en les habilitats fonamentals per a l’aprenentatge de la lectura. Quant a 3r, s’ha evidenciat una necessitat més elevada d’ajustar la resposta educativa en competència lectora, a través de mesures concretes a les necessitats detectades.

Educació ha destacat que els resultats de l’APPA “no són diagnòstics de trastorns d’aprenentatge, sinó indicadors pedagògics que donen eines” als centres perquè puguin “ajustar els suports a les necessitats” dels alumnes. De fet, ha apuntat, si calgués, es podria valorar la conveniència d’una avaluació més específica per part de professionals.

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A l’avaluació de 1r de primària s’han tingut en compte aspectes com la consciència fonèmica, la morfosintaxi, la memòria fonològica i la capacitat narrativa, com a base dels prerequisits lectors. A 3r, s’ha centrat en la fluïdesa en el reconeixement de paraules, la descodificació de paraules, així com la velocitat, prosòdia i comprensió lectora.

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