Ana Iglesias, mare de 10 fills, prepara la tornada a l’escola: «No us podeu imaginar la quantitat de diners que em gasto cada any en llibres»
La dona ha de començar a organitzar la tornada a les classes al juliol: «És una bogeria; o començo ara o no hi arribo. He de ser molt organitzada»
Oriol García Dot
Tot i que per a algunes famílies estàndard començar a preparar al juliol la tornada a l’escola pugui semblar molt exagerat, les famílies nombroses han de començar obligatòriament amb diversos mesos d’antelació per poder organitzar-ho tot a temps. Sobretot en casos de famílies amb 10 fills o més, com és el cas d’Ana Iglesias i Jesús García.
Ana Iglesias és una creadora de contingut que publica vídeos sobre el dia a dia de la seva família. En el seu cas, això és especialment destacable, ja que té 10 fills, nascuts entre el 2012 i el 2026. Als seus 42 anys, ha donat a llum Daniela, la darrera filla de la família. A més, Ana ha arribat a escriure un llibre titulat ‘Una Locura de Familia’, que coincideix amb el nom del seu compte d’Instagram, on supera els 750.000 seguidors.
Iglesias ha publicat uns vídeos en què explica tot el que ha de fer per preparar la tornada a l’escola dels seus 10 fills, i ha de començar al juliol per arribar a temps. «Sabeu què suposa preparar-ho tot perquè estigui tot a punt el primer dia amb 10 nens? És una bogeria; o començo ara o no hi arribo. He de ser molt organitzada», comença explicant.
Preparació en tres etapes
Segons explica, per organitzar-se millor divideix la preparació en tres etapes: llibres, uniformes i material escolar. Per a la primera etapa, comenta: «Comencem pels llibres de text. Això ho he de mirar molt bé, perquè no us podeu imaginar la quantitat de diners que em gasto cada any en llibres de text per als meus 10 fills».
Com que l’escola dels seus fills no disposa d’un sistema gratuït de préstec de llibres de text, Ana i Jesús han de reutilitzar o comprar llibres nous cada any. «El que faig és parlar amb els meus fills a principi de curs i recordar-los com n’és d’important que cuidin els llibres i que intentin escriure-hi el mínim possible, perquè després els continuaran utilitzant la resta dels seus germans».
Els llibres i el temari canvien
Tot i això, Ana explica que molts llibres canvien d’un any per l’altre; per aquest motiu, es gasta molts diners en llibres. Aquest any, ha explicat que bona part dels llibres no els ha pogut reciclar, perquè han canviat completament. Per aquest motiu, assegura que aquest estiu s’ha gastat 2.510 euros en llibres per als seus fills.
La segona etapa és la dels uniformes, en què assegura que hi ha molta roba per organitzar. «El primer que faig és un inventari del que tinc. Així que agafo una llibreta i començo a apuntar per talles. He d’anar mirant i classificant la roba que serveix per al curs que ve i la roba que he de llençar perquè ha quedat feta un desastre», explica Ana.
Cada peça té una talla diferent
A més, comenta un dels principals problemes que hi ha amb la roba per als infants: «Una vegada ja he acabat l’inventari, arriba la pitjor part: repartir tota la roba. És una bogeria perquè tot té una talla diferent en funció d’on ho compri. Per exemple, em puc trobar que un dels meus fills té la talla 10 de samarreta, la talla 8 de xandall i la talla 6 de pantalons».
Finalment, arriba a la tercera etapa: el material escolar. Segons explica, cada nen té les seves necessitats i una llista diferent, de manera que ha de revisar bé les assignatures de cadascun dels seus fills: «Cada nen té una llista diferent, així que jo he d’anar revisant qui ha de portar la motxilla amb rodes, sense rodes, qui necessita compàs, retoladors, cartolines...».
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