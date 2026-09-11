Educació
La IA amplifica l’assetjament escolar: els alumnes la utilitzen en un de cada quatre casos de bullying
Creix fins al 14,1% el nombre d’alumnes que afirma que ell o algun dels seus companys pateix humiliacions i vexacions, fonamentalment pel seu aspecte físic, raça o religió
La Fiscalia alerta de l’augment dels delictes comesos per menors de 14 anys
Patricia Martín
La IA ha irromput amb força a les aules, també com a eina utilitzada per alguns alumnes per assetjar, humiliar i vexar d’altres. L’assetjament escolar de tota la vida, però amb les tecnologies més avançades. Segons un nou de les fundacions Mutua Madrileña i ANAR, gairebé un de cada quatre estudiants (el 23,5%) utilitza la intel·ligència artificial per cometre ciberbullying, 9,3 punts percentuals més que en el curs anterior.
L ’informe, realitzat amb una mostra de 9.127 alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n de l’ESO i 412 professors, revela que l ’assetjament escolar, ja sigui presencial o per mitjans digitals, ha crescut lleugerament, passant del 12,3% al 14,1% el percentatge d’estudiants que afirma que ell o algun dels seus companys està patint fustigació. L’assetjament presencial és referit pel 7,9% i el ciberbullying pel 3%. La tendència detectada coincideix amb les dades aportades aquest dijous per la Fiscalia General de l’Estat, que en la seva memòria anual indica que els delictes d’assetjament han pujat un 17,6%.
L’estudi d’ANAR revela, a més, que hi ha una cronificació dels casos. Un 27,6% de la mostra indica que la fustigació dura més d’un any en el cas del presencial, davant el 41,2% que considera que dura mesos i el 31,2% que opina que dura setmanes. Per al ciberbullying, el 22,8% de l’alumnat creu que la situació es perpetua més enllà de l’any (amb un creixement de 7 punts percentuals davant l’any anterior), el 33,3% mesos i el 43,9%, setmanes.
«Aquesta persistència en el temps de l’assetjament escolar i el ciberbullying, ens fan veure que l’agressivitat i la violència semblen estar cronificant-se en les actituds de molts menors, la qual cosa és tremendament preocupant», indica Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña.
Raça, aspecte o orientació sexual
Segons els enquestats, l’assetjament el cometen fonamentalment els companys de classe (66,7%, en un percentatge que creix 8,4 punts percentuals en un any) i els motius al·ludits per a l’atac són l ’aspecte físic (78,9%), l’origen, la raça o la religió (54,9%) o «les coses que fa o diu» (50,3%). Per als alumnes de secundària, l ’orientació sexual i els problemes personals (psicològics, de discapacitat, etc.) de la víctima també són un motiu freqüent d’assetjament.
En assetjament presencial, les formes d’agressió més freqüents són els insults, malnoms i burles (86,4%), seguida per l ’ aïllament (43,5%). Respecte a l’any anterior, creixen aquests insults, malnoms i burles, però també altres maneres de fer mal com la difusió de rumors, els cops i puntades de peu, i el robatori i ruptura d’objectes.
Per la seva banda, en el ciberbullying, la difusió de rumors o informació falsa es produeix en el 71% dels casos, gravar i publicar agressions físiques en el 59,5% i enviar missatges amenaçadors o abusius en el 54,2%. A secundària, en segon i tercer lloc es troben: enviar missatges amenaçadors o abusius i fingir ser una altra persona; mentre que a primària: gravar i publicar agressions físiques i enviar missatges amenaçadors o abusius.
Videojocs o vídeos falsos
Els canals pels quals es produeix el ciberbullying són majoritàriament Whatsapp (78,4%), TikTok (65,6%) i Instagram (50,4%). A primària, en gran mesura que a secundària, s’exerceix assetjament a través de videojocs.
Quant a la IA, les noies solen ser les assetjades (el 60,3%) i s’utilitza principalment per crear vídeos falsos, ja sigui a partir de la manipulació d’àudio/veu d’un company/a (79,5% dels casos) o de la manipulació de fotos (57,5%).
Per Benjamín Ballesteros, director tècnic i portaveu de Fundació ANAR, «és essencial formar adequadament els menors d’edat en l’ús adequat de la intel·ligència artificial, ajudant-los a identificar els perills d’incórrer en activitats delictives».
En general, els alumnes identifiquen bé què és l’assetjament i com respondre, però gairebé d’un de cada tres continua no considerant còmplice qui difon continguts humiliants (30%) o no comunica un cas d’assetjament per temor de les represàlies (27,7%).
No obstant, es pot destacar també l’augment de la implicació dels companys de les víctimes per frenar o oposar-se a l’assetjament escolar. Un 59,2% dels alumnes afirmen que els companys sí que actuen, cosa que suposa un augment del 7,1 punts respecte al curs anterior.
Opinió del professorat
També creix la percepció que tenen els alumnes que els professors sí que actuen contra el tràfic vexatori. El 75,9% creu que sí que s’impliquen, cosa que representa 11 punts percentuals més que l’any anterior. Entre el professorat creix la percepció que els centres escolars actuen adequadament davant l’assetjament escolar (així ho manifesta un 37,7%), dada que suposa 5,2 punts més que el curs previ.
Des de la perspectiva dels professors, els aspectes decisius perquè un alumne s’a l’assetjament són la pressió del grup (89,3%), l’ús indegut de les noves tecnologies i xarxes socials (87,9%), la normalització de la violència (87,4%) i la falta de respecte a les diferències (87,1%). Destaca l’increment de la importància que atorguen als models educatius familiars actuals, amb una pujada de 8,5 punts percentuals.
Les persones que assetgen es caracteritzen, segons l’opinió dels professors, per un sentiment de superioritat (81,9%), el seu caràcter agressiu i impulsiu (76,2%) i per patir problemes familiars (75,4%).
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