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Un 70,89% dels alumnes supera les PAU de setembre

La nota mitjana dels estudiants és de 5,482

Un grup d’alumnes abans de començar els exàmens de la selectivitat, el mes passat a Barcelona | BELÉN GONZÁLEZ

Un grup d’alumnes abans de començar els exàmens de la selectivitat, el mes passat a Barcelona | BELÉN GONZÁLEZ

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ACN

Barcelona

Un 70,89% (5.511) dels 7.774 estudiants que es van examinar de la prova d’accés a la universitat (PAU) els passats 2, 3 i 4 de setembre l’han aprovada. Pel que fa als estudiants només examinats de la fase d’accés (3.166 presentats), un 72,74% han aprovat (2.303), amb una nota mitjana de PAU de 5,482, i una nota mitjana d’accés de 6,228. Aquesta nota és el resultat de ponderar l’expedient acadèmic en un 60% i un 40% la nota de PAU (fase d’accés). A Barcelona, ha aprovat un 70,83%; a Girona, un 72,68%; a Lleida, un 70%, i a Tarragona, un 70,43%.

Els estudiants que s’han examinat només de fase d’admissió han estat 4.608, i han aprovat alguna de les matèries un 69,62% D’aquests estudiants, 3.646 procedeixen de batxillerat (76,39% d’aprovats) i 962 són estudiants de cicles formatius de grau superior (43,97% d’aprovats).

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La sol·licitud de revisió d’exàmens es podrà efectuar els dies 16, 17 i 18 de setembre (fins a les 14.00 hores l’últim dia) i els resultats de la revisió es publicaran el 29 de setembre. La preinscripció de setembre es podrà formalitzar el 16 i 17 de setembre, al Portal d’Accés a la Universitat.

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