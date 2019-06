La forta refrescada deixa temperatures de rècord en ple mes de juny

La notable baixada de temperatura de les últimes hores ha provocat un ambient molt fresc per l'època a Catalunya entre el dimarts 11 i el dimecres 12 de juny, amb nevades al Pirineu fins a uns 1.800 m de cota al llarg de dimarts i amb una temperatura mínima molt baixa durant la matinada de dimecres, sota zero a la plana de la Cerdanya. A amplis sectors del país ha estat la matinada més freda de les últimes dècades en un mes de juny, amb una mínima rècord a prop de la meitat de les estacions automàtiques de la XEMA amb més de 10 anys.

El causant d'aquesta situació no ha estat una ventada de nord, sinó l'aproximació d'una profunda depressió freda a tots els nivells, que ahir al migdia se situava centrada a la Bretanya francesa. S'observa clarament a nivells mitjans, tal com es mostra al mapa de l'esquerra, corresponent a la topografia de 500 hPa (uns 5.500 m d'altitud). La temperatura a aquest nivell era inferior als -20 ºC al Pirineu, un valor molt baix per l'època. A la dreta, la topografia de 850 hPa (uns 1.500 m d'altitud) mostra l'aire fred afectant bona part de l'Europa occidental, amb una temperatura d'uns +5 ºC a Catalunya, quan la mitjana d'aquesta època de l'any volta els 13 ºC.



Matinada excepcionalment freda en un mes de juny



L'absència de vent i el cel majoritàriament serè d'aquestes últimes hores ha permès que la temperatura nocturna baixés fins a valors inferiors als 10 ºC a bona part del litoral i al voltant dels 5 ºC a molts sectors de l'interior. Ha glaçat a cotes mitjanes i altes al Pirineu (fins a -5 ºC a uns 2.500 m), així com a la plana de la Cerdanya (-2,0 ºC a Das – Aeròdrom). L'estació de Prades (Baix Camp) ha registrat 0,1 ºC.

La mínima mesurada ha estat rècord en un mes de juny a 66 de les 145 estacions de la XEMA (Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques) que tenen més de 10 anys de dades. Són estacions repartides per tot el país, però concentrades a la meitat sud del litoral i prelitoral. De totes maneres, també en trobem al Pirineu.



Temperatura diürna molt baixa al llarg de dimarts



L'ambient ennuvolat i plujós de dimarts va fer que la temperatura diürna quedés molt baixa a gran part del país, amb valors que al llarg de la jornada només van superar els 20 ºC a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on va sortir el sol. A la resta, durant les hores centrals del dia la temperatura es va situar entre els 10 i els 15 ºC. De fet, la màxima es va mesurar just al principi del dia, després de la mitjanit.

36 de les 145 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van mesurar la temperatura màxima més baixa de la seva sèrie en un mes de juny. Són sobretot estacions situades al litoral i prelitoral Central, on la precipitació va ser més persistent i abundant.



Nevada extensa a cotes altes del Pirineu



La caiguda de la temperatura ja des de primera hora del dia va fer que la cota de neu fos inusualment baixa, d'entre 1.800 i 2.000 m durant bona part de la jornada, si bé al Pirineu més oriental va ser lleugerament més alta fins a la tarda.

En general, la neu va agafar a partir d'uns 2.000 m, amb gruixos testimonials en aquesta cota però amb acumulacions de 5 a 10 cm a cotes lleugerament superiors, segons dades de les estacions d'alta muntanya de la XEMA situades entre 2.000 i 2.500 m. Cal suposar que als cims culminants del Pirineu oriental, on la precipitació va ser abundant, el gruix va ser clarament superior.