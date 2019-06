Una onada de calor arribarà a Catalunya per Sant Joan

Una massa d'aire molt càlid passarà per Catalunya procedent del nord d'Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant la setmana vinent, fenòmen que farà pujar les temperatures a partir de diumenge, 23 de juny, i tocarà sostre dimarts, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. L'episodi de calor es mantindrà la resta de setmana.

A les figures facilitades pel SMC es pot veure la temperatura prevista a uns 1500 metres d'altitud (850 hPa) per dimarts 25 i dimecres 26 de juny. L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d'aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d'altres factors meteorològics, com per exemple, del règim del vent o la nuvolositat. Els colors vermellosos mostren com la massa d'aire càlid emergirà del nord d'Àfrica i afectarà la Mediterrània Occidental:

La predicció per dimarts indica que es podria arribar a valors màxims de temperatura d'entre 35 i 38 ºC a Ponent i Terres de l'Ebre, d'entre 31 i 36 ºC a la resta de l'interior i al Prelitoral, i d'entre 27 i 32 ºC al litoral. A més, la temperatura mínima en algunes zones de la costa podria quedar per sobre dels 20 ºC, i fins i tot apropar-se als 25 ºC en alguns punts.

Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de Situació Meteorològica de Perill per temperatura màxima extrema per dimarts 25 de juny. Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que aquest episodi de calor es podria mantenir la resta de setmana. A causa de la possible variació en la situació meteorològica caldrà seguir amb atenció les següents actualitzacions de la predicció.