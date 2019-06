Arriba l'onada de calor: Consells per suportar les altes temperatures

A partir d'avui es dóna el tret de sortida la primera onada de calor de l'estiu i està previst que porti temperatures que s'acostin als 40 graus en algunes poblacions de l'interior.



Per poder suportar aquesta situació de calorada extrema, cal seguir una sèrie de consells que dona Protecció Civil com:



-Beure aigua i hidratar-se sense esperar a tenir set: no es recomanen begudes alcohòliques, refrescos amb cola, cafès o te.



-Menjars lleugers: Amanides, fruites i verdures són alguns dels plats que més ajuden a l'organisme a disposar dels nutrients necessaris per suportar millor la calor.



-Portar roba clara i lleugera, així com calçat còmode, a més de crema solar i gorra o barret per protegir el cap.



-És preferible no realitzar exercici físic de gran intensitat, i sobretot evitar fer-ho en les hores centrals del dia. També, en la mesura del possible, no passar moltes hores conduint.





Temperatures a l'alça i nits tropicals

La massa d'aire procedent del N d'Àfrica, que farà pujar de valent la temperatura, va acompanyada de pols en suspensió, com es pot apreciar a la imatge del Meteosat.

És probable que se superi el llindar d'avís per temperatura màxima extrema, sobretot a punts de l'interior de Catalunya iEn concret, el Servei Meteorològic de Catalunya informa de l'arribada d'unaque farà pujar els termòmetres de valent. Aquesta massa d'aire càlid s'aproparà a Catalunya procedent del nord d'Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant tota la setmana.La temperaturaL'episodi de calor està previst que es mantingui durant tota la setmana.A més dels registres de màximes, la temperatura mínima en algunes zones de la costa podria quedar per sobre dels 20ºC, i fins i tot apropar-se als 25ºC en alguns punts. I, per tant, es viurien nits tropicals.