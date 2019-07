Remet l'onada de calor, però un nou episodi càlid s'acosta divendres

L'onada de calor que ha abrasat Catalunya va començar a remetre aquest diumenge, quan la temperatura màxima es va quedar en 41,3ºC, registrats a la ciutat de Lleida, 2,5 graus menys que la màxima històrica de dissabte a Alcarràs (Segrià), encara que els meteoròlegs anuncien un nou episodi càlid a partir de divendres.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a final de setmana podria haver-hi una nova escalada dels termòmetres amb una nova glopada d'aire càlid en una altra onada de calor que no espera tan intensa ni tan extensa com la finalitzada diumenge, que ha estat la més gran en les últimes dècades i possiblement una de les més intenses des que hi ha registres.

A la ciutat de Barcelona, la màxima registrada diumenge per l'Observatori Fabra es va situar en 31,6ºC, molt per sota dels 37,4ºC que va arribar a mesurar divendres, en el pic màxim d'aquest històric episodi càlid.