Tarda de dilluns també passada per aigua

Després d'un matí amb xàfecs, per aquesta tarda de dilluns també s'espera temps inestable, amb tempestes i calamarsa al Pirineu, Prepirineu i les comarques de la meitat oest de Catalunya, segons el Meteocat. Al litoral central i nord els ruixats seran menys probables i aïllats. Seran d'intensitat entre feble i moderada, sovint aniran acompanyats de tempesta, fang i localment de calamarsa o pedra. És possible que a punts del Pirineu i Prepirineu i resta del terç oest els ruixats siguin forts. Acumularan quantitats entre minses i poc abundants en general, per bé que localment seran abundants al Pirineu, Prepirineu i i terç oest.