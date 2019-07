Alerten de temperatures extremes divendres i dissabte al Bages

Protecció Civil de la Generalitat ha alertat aquest dijous que es poden registrar temperatures màximes extremes aquest divendres i dissabte a la zona del Bages, a banda de les Terres de l'Ebre i les de Lleida. El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que el mercuri s'acostarà als 40 graus en alguns punts, especialment a la tarda.



Davant d'aquesta situació, que es podria repetir el dissabte a la tarda, Protecció Civil ha recordat tres consells bàsics per enfrontar-se a la calor: beure aigua en abundància (especialment els nens i la gent gran), sortir al carrer per l'ombra, amb barret i roba lleugera i fer activitats a l'exterior a les hores amb menys sol.





Avís de temperatura màxima extrema per demà i dissabte per les comarques de la meitat sud-Oest de Catalunya i també el Bages



Recorda els principals consells per protegir-te de la #calor. #ProteccioCivil pic.twitter.com/sOU1oFPeTa