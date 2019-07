Un intens xàfec deixa pedra a Manresa i nega el túnel del carrer Indústria

Un important xàfec travessa aquesta tarda de dimecres la Catalunya Central deixant al seu pas gran quantitat d'aigua i forts vents. Portecció Civil ha activat el pla INUNCAT en vuit comarques, entre elles el Bages, el Moianes i el Baix Llobregat, a més d'Osona, el Maresa i els Vallesos. En municipis com Manresa i Sant Vicenç de Castellet, a més, s'ha registrat calamarsa. El temporal també afecta punts del nord i del prelitoral central i es va desplaçant cap al sud-est.



El punt més àlgid de la tempesta a Manresa ha estat entre les 17 i les 19 h, quan l'aigua ha caigut amb molta força i ha dificulta la circulació i en alguns punts de la ronda de la capital del Bages, on s'han format alguns bassals. També s'ha vist afectat el túnel del carrer Indústria que ha quedat negat i la Policia Local l'ha tallat al trànsit.





Els xàfecs es van concentrant al prelitoral central. Durant les pròximes hores també podran afectar a punts del litoral central. Localment van acompanyats de calamarsa i cops forts de vent. Per fer-ne el seguiment: https://t.co/LdwjnRdhzr pic.twitter.com/kERN313NXR — Meteocat (@meteocat) 17 de juliol de 2019

Demà, matí de sol i tarda de pluja

Sí que s'ha produït a la(Alt Urgell), una sortida de via. L'accident ha tingut lloc a les 17.50 h i només s'hi ha vist implicat un únic vehicle. S'han generat dos quilòmetres de retencions a partir del punt quilomètric 159 i no hi ha hagut ferits.De cara a demà, dijous, el Meteocat preveu un matí assolellat, mentre que durant la tarda hi tornarà a haver xàfecs al nord-est del país.