Els termòmetres toquen els 40 graus a la Catalunya Central

L'onada de calor que impera a Catalunya aquests dies ha deixat temperatures entorn els 40 graus aquest dimarts a la Catalunya Central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de més calor ha estat a mitja tarda, quan a Cardona s'ha arribat fins as 40,5 graus; a Organyà, als 40 justos; a Artés, als 39,4; a Manresa, als 38,4; a Igualada, als 38,2; a Castellnou de Bages, als 37,4; i a Castellar de n'Hug, als 36,6. La màxima a tot Catalunya és, ara per ara, els 41 graus de la Femosa (Segrià).



De cara a demà es preveu un domini de l'ambient assolellat arreu, tot i que a primera hora hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i durant la tarda algunes nuvolades al Pirineu. La temperatura continuarà essent alta en general, amb valors que a punts de l'interior arribaran una jornada més fins als 40 o 41 graus.





La temperatura s'enfila ràpidament i ja són nombroses les EMAs que superen els 40 ºC. El valor més alt enregistrat el trobem a l'EMA de Lleida - la Femosa (Segrià) amb 41ºC. #onadadecalor pic.twitter.com/Ft7SVqTLqu — Meteocat (@meteocat) 23 de juliol de 2019