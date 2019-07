Jornada amb domini del sol i ambient més fresc

Per aquest diumenge s'espera un dia de cel serè o poc ennuvolat arreu, amb intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral nord i altres punts del quadrant nord-est on localment a partir de mig matí estarà entre mig i molt ennuvolat, segons el Meteocat. A partir de migdia creixeran alguns núvols d'evolució diürna al Pirineu i interior del quadrant nord-est. A banda, fins a mig matí també hi haurà intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu. A partir de migdia és possible algun ruixat feble i minso al quadrant nord-est.

La temperatura màxima serà similar a la d'ahir i oscil·larà entre 19 i 24 ºC al Pirineu, entre 23 i 28 ºC al Prepirineu i entre 28 i 33 ºC a la resta del país.