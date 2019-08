El juliol ha estat molt càlid a Catalunya

El mes de juliol s'ha caracteritzat per una temperatura elevada i una distribució molt irregular de la precipitació, tant espacial com temporal.

Meteorològicament, la circulació atmosfèrica ha estat zonal (vents de l'oest), amb un pas freqüent de pertorbacions atlàntiques (fins a quatre a les nostres contrades). No obstant això, el flux del sud-oest associat a aquesta configuració atmosfèrica va afavorir la persistència d'una massa càlida procedent de baixes latituds que va afectar gran part de l'Europa occidental amb rècords de temperatura, per exemple, a punts de l'estat francès. Aquesta situació explica l'anomalia positiva de temperatura a Catalunya, amb una onada de calor entre els dies 22 i 25 de juliol, però amb valors tèrmics que no van ser tan elevats com els de l'excepcional episodi que va patir el Principat entre el 25 i 30 de juny.

Aquesta configuració afavoreix la formació de tempestes a les zones interiors del país amb un clima més continental i al Pirineu, essent climàticament el mes de juliol el més plujós de l'any en alguns punts de la serralada. El juliol d'enguany s'ha caracteritzat també per les tempestes molt intenses que van afectar el litoral i prelitoral Central, especialment el dia 27 quan una tempesta va deixar més de 40 mm a la ciutat de Barcelona.



Tempestes fortes al Pirineu i Prepirineu del dia 1 al 3 de juliol



El pas d'un front atlàntic entre els dies 1 i 3 de juliol va provocar un episodi de tempestes que van afectar el Pirineu i Prepirineu.

- Les quantitats més importants registrades a la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i a la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) gestionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van ser: els 52,2 mm a Núria (1.971 m, Ripollès); els 50,3 mm a Sasseuva (2.228 m, Val d'Aran); o els 40,7 mm registrats al Pantà de Sau (Osona).

- Es van registrar superacions del nivell 1 de Situació Meteorològica de Perill (SMP) per intensitat de precipitació (20 mm en 30 min): 23,3 mm a Núria (1.971 m, Ripollès) o 23,0 mm a Sasseuva (2.228 m, Val d'Aran)

Tempestes els dies 8 i 9 de juliol



Una pertorbació pràcticament desenganxada del corrent general va creuar Catalunya entre els dies 8 i 9 de juliol, amb tempestes que van afectar gairebé tot el territori, més intenses al Pirineu, Prepirineu, plana de Lleida i la serralada Prelitoral, on en alguns punts es van superar els 40 mm durant l'episodi.

- Les quantitats més importants registrades a les estacions gestionades per l'SMC van ser els 56,3 mm a Castellar de n'Hug - el Clot del Moro (Berguedà); els 56,1 mm a Malniu (2.230 m, Cerdanya); o els 54,3 mm a Gimenells (Segrià).

- El nivell 1 de l'SMP per intensitat de precipitació es va superar a 8 estacions de la XEMA durant el dia 9, de les quals cal remarcar: 29,2 mm a Muntanyola (Osona); 28,1 mm a Terrassa (Vallès Occidental); 26,9 mm a Viladrau (Osona).

- El dia 9, 5 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van superar el dia de més plujós de la seva sèrie en un mes de juliol: 31,1 mm a la Granadella (Garrigues), 43,6 mm a Muntanyola (Osona), 46,2 mm a Alfarràs (Segrià), 30,1 mm a Algerri (Noguera) i 42,6 mm a Alguaire (Segrià).

Precipitació i vent el dia 17 de juliol



Una nova línia d'inestabilitat provocada per un front va produir un episodi de tempestes amb acumulacions per sobre dels 40 mm a punts de la Catalunya Central i el prelitoral Central, i ratxes de vent que puntualment van superar els 90 km/h.

- Les quantitats més importants registrades a les estacions gestionades per l'SMC van ser: els 60,5 mm a Manresa (Bages); els 55,8 mm a Abadia de Montserrat (Bages); o els 47,5 mm Sant Llorenç de Savall (Vallès Occidental).

- 6 estacions de la XEMA van superar el llindar de 20 mm en 30 minuts, destacant els 29,9 mm en 30 minuts a Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) o els 27,8 mm a Montserrat - Sant Dimes (Bages).

- Algunes de les tempestes van provocar ratxes de vent superiors als 90 km/h, com és el cas dels 100,8 km/h de Barcelona - Observatori Fabra (Barcelonès); 92,9 km/h a Sant Romà d'Abella (Pallars Jussà); 90,7 km/h a Montserrat - Sant Dimes (Bages).

Segona onada de calor de l'estiu: 22 al 25 de juliol



La irrupció d'una massa d'aire càlid africà a Catalunya va provocar la segona onada de calor de l'estiu. Els dies més calorosos van ser el 23 i 24. L'episodi cal definir-lo com a onada de calor, ja que es van superar els llindars meteorològics de perill durant almenys tres dies seguits a una part del país. Amb tot, els valors de temperatura no van ser extremament destacables, i més si els comparem amb l'anterior onada de calor de l'estiu, esdevinguda entre el 25 i 30 de juny, on es van batre rècords històrics absoluts.

- El valor més elevat mesurat a les estacions per l'SMC va ser els 41,0 °C del dia 23 a Lleida - la Femosa (Segrià), Sunyer (Segrià) i les Borges Blanques (les Garrigues).

- Durant l'episodi la majoria de les estacions de la XEMA situades a les Terres de Ponent, Pirineu occidental i central, Catalunya Central, prelitoral Central i Terres de l'Ebre van superat almenys dos dies el llindar de l'SMP per calor. Contràriament, gran part de la façana litoral del país va quedar exempta, tret d'alguns punts del litoral Central, el Baix Empordà i el Montsià on van superar el llindar de l'SMP almenys un dia.

- Vora un 36% de les estacions van superar el llindar de calor com a mínim 3 dies consecutius, de manera que es pot parlar d'onada de calor tot i que no va afectar arreu de Catalunya. Els dies que es van superar més a bastament van ser el dia 22 (89 de 184 estacions) i el 23 (116 de 184).

- No va ser un episodi excepcionalment anòmal a nivell termomètric. Mostra d'això és que només hi va haver 4 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades que superessin la temperatura màxima absoluta en un mes de juliol, superant els registres del juliol del 2015. Va ser el cas de Montserrat - Sant Dimes (Bages), amb 33,4 ºC del dia 23; i de tres estacions d'alta muntanya el dia 24: 24,5 °C a Malniu (2.230 m, Cerdanya), 24,3 °C a Bonaigua (2.266 m, Pallars Sobirà), i 24,0 °C al Lac Redon (2.247 m, Val d'Aran).

- Pel que fa a la temperatura mínima, tampoc va ser un episodi marcat per la quantitat de registres rècord. Només 4 estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades van igualar o superar, el dia 23, la temperatura mínima més elevada en un mes de juliol, que s'havia registrat el juliol del 2015. Cal assenyalar que es tracta de la mínima diària (0-24 h UTC): 25,0 °C a Montserrat - Sant Dimes (Bages); 23,8 °C al PN dels Ports (Baix Ebre); 23,6 °C a Batea (Terra Alta); 22,5 °C a la Panadella (Anoia).



Tempestes els dies 26 i 27 de juliol



L'onada de calor va acabar amb el pas d'un front que va escombrar Catalunya els dies 26 i 27 de juliol, amb tempestes que puntualment van superar els 40 mm, i una davallada tèrmica associada al flux del quart quadrant que es va generar al Principat després del pas del front.

- Les quantitats més importants registrades a les estacions gestionades per l'SMC van ser: 53,8 mm a Barcelona - Observatori Fabra (Barcelonès); 53,7 mm a Molló - Fabert (Ripollès); o 47,5 mm a Gisclareny (Berguedà).

- Les tempestes van ser molt intenses a punts del litoral i prelitoral Central, i especialment a la ciutat de Barcelona. A l'Observatori Fabra es van enregistrar fins a 46,6 mm en 30 minuts, superant el llindar 2 de l'SMP per intensitat de precipitació. Al centre de la ciutat, l'estació del Raval va recollir 33,3 mm

- Fins a 18 estacions de la XEMA van superar el llindar de 20 mm en 30 minuts, destacant també els 43,3 mm de Caldes de Montbui (Vallès Oriental)



Juliol càlid a Catalunya



El període s'ha de qualificar de càlid a Catalunya i de molt càlid al massís del Montseny, el cap de Creus, la serra de l'Albera i a punts del Prepirineu central (figura 1).

La circulació zonal amb un predomini del sud-oest a Catalunya ha provocat la persistència d'una massa d'aire càlid de procedència tropical que ha mantingut una temperatura per damunt dels valors normals per l'època.