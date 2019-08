Les temperatures cauen aquest dimecres i hi haurà tempestes a Catalunya

Les temperatures cauran aquest dimecres 7 d'agost i es recuperaran aquest cap de setmana, excepte a l'extrem nord peninsular on hi haurà pluges acompanyades de tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que preveu una setmana destacada per les altes temperatures.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha assenyalat a Europa Press que aquest dimecres hi haurà un canvi significatiu a causa del pas del front i a l'arribada d'aire més fred a les capes més altes de l'atmosfera.

Plourà a l'extrem nord, concretament a Galícia, a les comunitats Cantàbriques, al nord de Navarra i als Pirineus. "Seran unes pluges acompanyades de tempestes que a la zona dels Pirineus podran ser puntualment intenses", ha aclarit.

També s'esperen tempestes en altres punts de la meitat nord, així com a la resta de Catalunya i al nord de la Comunitat Valenciana. Pel que fa a la resta del país, hi haurà cels poc nuvolosos.

En relació amb les temperatures, aquest dimecres es produirà una baixada notable perquè podran disminuir fins i tot més de 8 graus centígrads en algunes zones del nord de la Península encara que també s'esperen descensos al centre peninsular.

"Hi haurà un alleujament tèrmic a la zona del centre i al nord-oest amb temperatures fresques per a l'època i al Mediterrani continuarà la calor, on es podrà superar una altra vegada els 40 graus centígrads a la regió de Múrcia, a Albacete i a l'Andalusia oriental", ha afegit.

RECUPERACIÓ DE LES TEMPERATURES

De cara aquest dijous s'esperen precipitacions a l'oest de Galícia i plourà a les comunitats Cantàbriques, on podran anar acompanyades de tempestes, igual que a les zones de muntanya de la meitat nord.

Pel que fa a la resta d'Espanya, les temperatures pujaran al nord de manera notable, al nord-est de la Península, al centre, al sud i a les Balears, on se superaran els 35 o 36 graus centígrads.

No obstant això, aquest divendres arribarà un altre front que afectarà Galícia i es convertirà en un dia plujós, sobretot, a l'oest de la comunitat autònoma. Així, aquestes pluges arribaran a Astúries i al nord-oest de Castella i Lleó.

"D'altra banda, les temperatures continuaran pujant a la resta d'Espanya, amb un temps més estable i una jornada molt calorosa, i es podran superar els 40 graus centígrads a la Vall de l'Ebre, a l'interior de les comunitats mediterrànies i a Andalusia", comenta Del Campo.