El 112 rep 135 trucades per incidents derivats de les pluges, especialment a les comarques litorals

El 112 ha rebut 135 trucades per incidents derivats de les pluges. Els Bombers han registrat 40 avisos entre les 12 i les 15 hores, la majoria per filtracions o acumulacions d'aigua en immobles o a la via pública: 23 a la Regió Metropolitana Sud i 16 a la nord. Pel que fa a les trucades del 112, el Barcelonès ha concentrat el 25%; el Maresme, gairebé el 15; el Vallès Occidental, el 12,6%; el Tarragonès ha registrat l'11,85% dels avisos; el Baix Llobregat, l'11,1%; l'Alt Penedès, el 8,15%; el Vallès Oriental i el Baix Camp, el 4,44% cadascun; el Garraf, el 2,96%, i des del Baix Penedès han arribat el 2,22% de les trucades. Per ciutats, destaquen els avisos des de L'Hospitalet de Llobregat (11,85%), des de Barcelona (10,37%) i des de Tarragona (7,41%).