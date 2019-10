Afectarà l'arribada de l'huracà Lorenzo a Catalunya?

El temps és a punt de canviar. A partir d'aquest dimecres, i sobretot dijous, es començaran a notar els efectes de l'huracà Lorenzo, que portarà pluges i vent fort al nord d'Espanya i inestabilitat a Catalunya, on també afectarà una borrasca alimentada pel Mediterrani.

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Lorenzo arriba a la península Ibèrica des de l'Atlàntic i on més es notarà serà a Galícia i al Cantàbric, on s'esperen temporals de mar i vents molt fort. Seran tempestes més fluixes que les que va provocar l'huracà Ofèlia l'octubre del 2017. Aquell va ser un fenòmen d'intensitat 3 i va contribuir a generar una onada d'incendis forestals que va afectar a Galícia, Astúries i el nord-est de Castella i Lleó. Lorenzo, en canvi, s'espera que arribi a l'Estat ja rebaixat a una intensitat d'entre 1 i 2.

Així, al nord d'Espanya s'espera mar de fons de 6 a 7 metres i vents intensos. I cal estar alerta perquè la trajectòria dels huracans pot ser canviant. En tot cas, el més probable és que a Açores arribi dimecres i els seus efectes a Espanya dijous.

A Catalunya, dimecres hi haurà pluges per una borrasca



Dimecres serà, a Catalunya, un dia de pluges i tempestes una mica intenses de matinada, sobretot al litoral i prelitoral de Catalunya i també a Balears, especialment a Mallorca.

Quan al vent, bufarà del nord-oest en la major part de la Península, tot i que encara no serà per culpa de Lorenzo. Hi haurà ratxes de més de 70 quilòmetres per hora a la vall de l'Ebre i els Pirineus, a conseqüència de la presència d'una borrasca sobre el Mediterràni.

Dijous, vent sense pluja



De cara a dijous, no s'espera precipitació i el vent bufarà fort, sobretot a primeres hores del dia a la vall de l'Ebre, i a l'est de Catalunya. I serà a últimes hores del dia, amb Lorenzo ja "relativament a prop", que es deixarà notar, amb vents ja més forts. Al Principat bufarà de component nord i oest arreu. Als dos extrems del litoral i a cotes altes del Pirineu bufarà moderat amb cops forts i afluixarà al llarg del dia. Per altra banda, a la tarda, al litoral central i sud s'imposarà el component sud entre fluix i moderat. Independentment, al quadrant nord-est bufarà fluix i de direcció variable.