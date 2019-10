El temporal es reforçarà en les properes hores, sobretot durant la nit

En les properes hores, el temporal que afecta Catalunya des d'aquest dimarts al matí es reforçarà durant la tarda i, sobretot durant la nit, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Entre la matinada i el matí d'avui ja ha plogut arreu del país, amb quantitats superiors als 20 mm, per exemple, al delta de l'Ebre, Camp de Tarragona i alguns sectors del Pirineu, si bé en general la precipitació acumulada ha estat poc abundant (de 5 a 20 mm). Fins a la 1 del migdia, la pluja més abundant s'ha recollit a l'Illa de Buda (Montsià), amb 40,6 mm. En alguns sectors del Pirineu ha nevat a partir de 2.000 – 2.500 m al llarg del matí, amb gruixos inferiors als 5 cm, però posteriorment la cota de neu ha pujat clarament per sobre de 2.500 m i ja només neva als cims culminants de la serralada.

Les quantitats d'aigua més importants arribaran dimecres al matí



La predicció indica que el temporal, que donarà lloc a pluja general, revifarà a partir de mitja tarda i fins dimecres al matí, quan es preveu que s'enregistrin les quantitats més importants d'aigua.

En tot l'episodi es podran acumular quantitats de més de 100 mm de pluja a punts de la meitat est i de la resta del litoral i del prelitoral, i localment més de 200 mm a punts de l'interior del quadrant nord-est de Catalunya.

La llevantada es fa notar amb força a zones del Baix Empordà i les Terres de l'Ebre



Algunes comarques ja han patit els efectes del temporal. Des dels Bombers s'explica que fins a les quatre de la tarda s'han fet un centenar de sortides, moltes relacionades amb el vent, com ara caiguda de branques d'arbres o altres elements, però que ja n'hi comença a haver relacionades amb inundacions, especialment a indrets com Palamós (Baix Empordà) o l'Escala (Alt Empordà). L'acumulació de pluja obligava també a les cinc de la tarda a tallar dues carreteres, la C-31 a Calonge (Baix Empordà) i la TV-3031 als Guiamets (Priorat).

A banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla d'emergències Ferrocat després que hagi calgut tallar la circulació de trens de la línia R-15 de Rodalies de Renfe entre les estacions de Marçà-Falset i Guiaments per acumulació d'aigua a la zona de vies.

Pel que fa als 97 avisos que els Bombers havien atès fins a les quatre de la tarda, 29 han estat a la regió d'emergències Nord, 21 a la Sud, 14 a les Terres de l'Ebre, 9 a la de Girona, 9 a la Centre, 8 a la de Girona i 7 a la de Lleida.

El telèfon 112 de Protecció Civil, de la seva banda, ha rebut fins a la mateixa hora 146 trucades derivades de l'alerta del pla d'emergències Inuncat pel temporal de llevant que afecta Catalunya. 23 han estat del Vallès Oriental, 18 del Barcelonès, 12 del Garraf, 11 del Baix Ebre, 9 del Baix Llobregat, 9 del Tarragonès, 6 del Baix Camp, 6 del Maresme, 5 de la Ribera d'Ebre i 4 de l'Alt Penedès.

Activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar a Barcelona



D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha activat la fase d'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar davant les previsions meteorològiques i l'increment de l'alçada de les onades. Es preveu que hi pugui haver onades de més de 2,5 metres.

L'Ajuntament recomana a la ciutadania que eviti accedir a les platges i recorda que està prohibit accedir als espigons i entrar a l'aigua mentre onegi la bandera vermella.

La Guàrdia Urbana de Barcelona s'ha desplegat a l'àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades, per evitar riscs per a les persones.