Setmana de canvis: Quin temps farà?

El mal temps tornarà aquesta setmana a gran part de Catalunya, i també la regió central. Així, aquest dimarts alguns núvols alts i mitjans arribaran pel sud del territori, així com per núvols baixos que s'estendran d'est a oest i durant la tarda del dia el cel quedarà molt ennuvolat.

Serà el dimecres, però, quan el mal temps s'estendrà per la major part del territori i arribarà a la Catalunya Central. En aquest sentit, el Servei Meteorològic adverteix que la nuvolositat es farà més abundant i compacta i arribaran les precipitacions. La cota de neu voltarà els 1.700 metres i plourà a totes les comarques centrals amb una intensitat moderada, si bé serà a Osona i la província de Girona on s'ha activat una alerta per l'acumulació de precipitacions que s'hi podria produir. A banda de la pluja del dimecres, el dijous també podrien haver-hi ruixats, encara que la probabilitat és més baixa.

Pel que fa a les temperatures, durant els dies de precipitacions podrien mantenir-se elevades, amb mínimes d'entre 5 i 7 graus al Bages. El divendres, en canvi, amb l'arribada del sol, els termòmetres cauran en picat a les nits fins a temperatures properes als 0 graus. Les màximes es mantindran al voltant dels 10 o 12. Aquesta situació s'allargarà, com a mínim, fins el dilluns que ve.