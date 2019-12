El temporal deixa onades de 7,7 metres a la Costa Brava i inundacions a l'àrea metropolitana

Gran onatge de fins a 7,7 metres a la Costa Brava, inundacions a Barcelona i talls de llum a Igualada, amb més de 1.086 abonats afectats, són algunes de les principals afectacions provocades pel temporal que està vivint Catalunya.

A la capital catalana, la Ronda de Dalt de Barcelona s'ha reobert poc abans de les vuit del vespre després d'una hora i mitja de tall a l'altura del túnel de Plaça Borràs en direcció al Nus de la Trinitat per acumulació d'aigua a la calçada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Barcelona Cicle de l'Aigua també ha activat dues brigades per reforçar la retirada de fulles dels embornals, afegeixen des de l'Ajuntament. El consistori preveu que l'episodi de pluja minvi i no calgui activar el pla d'insuficiència drenant. De moment el que es manté és el d'alerta per mal estat de la mar.

Pel que fa a les estacions de metro, durant l'episodi de pluja ha calgut tancar l'accés a Plaça Lesseps d'aquesta estació de la línia 3, i l'accés Escorial de l'estació Joanic de la L4. A la L2, durant una estona els trens no s'han aturat a l'estació Sant Roc, en direcció Badalona - Pompeu Fabra, ni a l'estació Tetuan. A la L1 s'han tancat els accessos Exposició / Paral·lel i Exposició / Gran Via de l'estació Espanya i l'accés Villarroel - Sepúlveda de l'estació Urgell.

Fora de Barcelona, Protecció Civil ha informat que el cabal del riu La Tordera ha assolit el nivell d'alerta, entre la capçalera i Sant Celoni. I que hi ha manca de subministrament elèctric derivat de les precipitacions que afecta 1.086 abonats a Igualada.

Més enllà d'això, des dels Bombers de la Generalitat s'informa que al llarg del dia s'han atès una cinquantena de serveis repartits per tot el territori, amb més incidència a les comarques barcelonines, sobretot al Vallès i al Baix Llobregat, per acumulacions d'aigua, inundacions de baixos i caiguda d'objectes a la via. Subratllen, però, que no hi ha hagut cap servei destacat.

Durant el matí, el temporal ha afectat sobretot el sud de Catalunya: s'han superat els 100 l/m2 acumulats en punts de Terres de l'Ebre com Alcanar, mentre en altres municipis del Montsià s'han acumulat al voltant de 60-70 l/m2.

El temporal a Girona

A la ciutat de Girona, l'acumulació de pluja ha provocat problemes en alguns carrers i goteres a l'estació del tren convencional.

A la boia del cap de Begur, de Ports de l'Estat, s'ha registrat una onada de més de 7,7 metres d'altura. De fet, en molts punts del litoral hi ha mar brava i molta gent ha aprofitat per acostar-se a la zona per immortalitzar-ho a través de fotografies o vídeos.

Quant a quantitats recollides a les comarques gironines, fins a les 7 de la tarda, a Santa Coloma de Farners, Girona i Viladrau la precipitació acumulada ja superava els 60 litres per metre quadrat.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les pluges es concentraran durant aquesta nit de dimecres a les comarques gironines. A les deu de la nit seguia plovent amb molta intensitat.