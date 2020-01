PREVISIÓ | Cap de setmana amb temps de ple hivern

El temps de «ple hivern» arribarà aquest cap de setmana a bona part d'Espanya i Catalunya no en quedarà al marge. Deixarà probablement nevades, molt fred i vent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els canvis es començaran a notar a partir de divendres. Primer creuarà el Principat un front poc actiu i, després hi haurà una "davallada destacable de la temperatura (el vídeo de sobre ho resumeix en 1 minut).



«Tornarà el fred, amb temperatures molt baixes, acompanyat de vent, que farà que la sensació tèrmica sigui d'un ambient molt més gèlid, de ple hivern», ha assenyalat per la seva banda el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo.



Així, preveu que a partir de dissabte, diumenge i dilluns les gelades seran intenses i extenses a la nit i que durant el dia les temperatures també seran baixes. «És un ambient de ple hivern», avisa el portaveu, que afegeix que el fred estarà acompanyat de precipitacions i, en aquest sentit, admet que la incertesa és encara gran, ja que els diferents escenaris i model de predicció «no es posen d'acord».





??A partir del fin de semana tendremos un #TemporalInvernal. Mucho #frío, #lluvia, #nieve en cotas bajas, #viento... La predicción muestra mucha incertidumbre aún, por lo que os mostramos en este #vídeoAEMET los distintos escenarios que barajamos.

Seguiremos informando. pic.twitter.com/RcpMGo6TTb — AEMET (@AEMET_Esp) January 15, 2020

Neu a la meitat nord peninsular

Dilluns continua el fred

En concret, ha apuntat que dissabte algun escenari dibuixa una menor probabilitat de precipitacions que en un altre, però sí que sembla segur que la neu apareixerà a la meitat nord peninsular en cotes «no gaire altes, però tampoc molt baixes».Si bé espera que la cosa «es compliqui» diumenge, ja que aquell dia podria nevar en cotes més baixes, perquè entrarà una massa d'aire fred que, amb el vent, deixarà precipitacions al terç nord, a la façana mediterrània i en molts punts de la meitat oriental peninsular. «En alguns escenaris hi ha més probabilitat de neu que en d'altres», ha comentat.Quant a dilluns, les possibilitats també són dues, segons Del Campo. El primer escenari pronostica una entrada d'aire fred «molt intensa» i el segon apunta a una massa d'aire que frena aquesta una mica.En definitiva, el portaveu assenyala que una opció o l'altra determinarà que la neu entri a moltes zones de la Península en cotes baixes o bé que les nevades es restringeixin més al terç nord i a la meitat oriental peninsular.En tot cas, Del Campo conclou que «sembla clar» que alel cap de setmana i ploure amb intensitat en zones de la façana mediterrània. Així mateix, ha pronosticat que «a tot Espanya» l'ambient serà «molt fred, amb molt vent, gelades i temps desagradable». «Temps de ple hivern», ha sentenciat.