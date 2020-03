El fort vent provoca la caiguda de teules, tendals, arbres i cables

Els Bombers han atès entre les 7 i les 11 del migdia d'aquest dilluns 104 serveis pel vent, quatre d'ells a la Catalunya Central. Les regió amb més incidències són Lleida, amb 28 avisos, i Girona, amb 27, on la majoria d'actuacions han estat per retirar o assegurar elements caiguts o a punt de caure, com ara teulades, coberts, tendals, arbres i cables.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una alerta per l'episodi de fort vent que inclou les comarques del Bages i l'Anoia. Les ratxes poden superar els 100 quilòmetres per hora i, puntualment, ja s'ha superat aquest registre en alguns punts, com la ratxa de 160,6 km/h registrada al Puig Sesolles (1.668 metres), al Montseny.

A Cervera (Segarra) i a Canet d'Adri (Gironès) ha volat la coberta del pavelló esportiu. A Palamós (Baix Empordà), uUna persona ha resultat ferida en caure-li una teula. Els Bombers han rebut l'avís a les 9.22 hores. L'afectat ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La zona ha quedat acordonada i tècnics municipals revisen l'edifici.

Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, ja que les ratxes màximes de vent poden superar els 72 quilòmetres per hora. Els plans Ventcat i Procicat estan en estat de prealerta.