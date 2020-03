Activada l'alerta per fort vent fins demà al matí

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) per les fortes ventades que es preveuen de forma generalitzada a tot Catalunya a partir d'aquest dimarts al migdia i fins aquest dimecres al matí. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se prop de murs de tancament o estructures similars que poden caure per l'efecte del vent. En zones urbanes, demana no aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables. Cal fixar bé o retirar els objectes que estiguin a l'exterior, com balcons o terrasses.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu especial afectació durant aquest dimecres a la tarda i nit a les comarques del Pirineu i Prepirineu, Ponent, Catalunya Central, Plana de Vic, litoral i prelitoral central i litoral de Tarragona, amb una major incidència a les comarques de l'Anoia, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. El vent bufarà de component nord i oest i es podran superar ratxes de vent de 72 km/h.

El vent s'intensificarà aquest dimecres i les ratxes més fortes podran arribar a superar els 90 km/h. S'espera que el vent afecti sobretot les comarques del Pirineu i Prepirineu, Catalunya Central, litoral i prelitoral de Tarragona, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Terres de l'Ebre. El vent bufarà de component nord i oest.

Les ratxes màximes que es van registrar aquest dilluns van ser a Mont-roig del Camp (Baix Camp), amb 97 km/h; a El Perelló (Baix Ebre), amb 87 km/h; al Pantà de Siurana (Priorat), amb 86 km/h, i a Mas de Barberans (Montsià), amb 80 km/h.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut en aquest últim episodi, fins aquest dimarts al matí, 1.064 trucades per 810 incidències relacionades amb les ventades. La majoria han estat per obstacles a la calçada, caiguda d'arbres i branques. Cap d'elles ha estat greu.

Els municipis d'Abrera, Barberà del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Cervelló, Tarragona, Viladecans i Pallejà han informat al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil que tenen els seus plans en fase de prealerta i l'Ajuntament de Cervera el manté activat en fase d'alerta.