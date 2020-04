El Bages i el Moianès, entre les comarques en alerta per pluges intenses

Protecció Civil ha de la Generalitat ha activat l'alerta dels plans especials d'emergències INUNCAT i VENTCAT per les pluges previstes per aquest dimarts. Les precipitacions afectaran sobretot les comarques gironines i poden provocar l'augment del cabal dels rius i rieres de la zona. També es preveu que a partir de dimarts al migdia i fins dimecres un fort vent afecti el litoral central i nord, juntament amb un onatge de més de 2,5 metres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu superar els 100 litres/m2 en 24 hores dimarts a les comarques de la Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva i Vallès Oriental, i amb menor probabilitat l'Alt i Baix Empordà, Maresme, Osona, Moianès, Bages, Vallès Occidental, Baix Llobregat i Barcelonès.



Per aquest motiu, i també per la fosa de neu a causa de les pluges en cotes altes, demana estar atents principalment al possible augment del cabal dels rius Muga, Ter, Tordera i Fluvià, i no acostar-s'hi ni a peu ni amb vehicle.



Davant d'aquest episodi, Protecció Civil de la Generalitat recomana informar-se permanentment de la situació meteorològica i les possibles afectacions viàries abans de sortir de casa. Tot i que la mobilitat ja està molt restringida per l'estat d'alarma, reclama encara més extremar les precaucions entorn de rius i rieres perquè poden portar aigua abundant de forma sobtada i convertir-se en una zona extremadament perillosa.



Pel que fa al pla VENTCAT es demana extremar especialment la prudència en la mobilitat a les zones on bufi fort el vent, tant a peu com amb vehicle, per la possible caiguda de branques o altre mobiliari urbà.



A banda, el Servei Meteorològic de Catalunya també preveu per dimarts fort onatge de més de 2,5 metres d'alçada amb mar de fons de l'est. Protecció Civil de la Generalitat recorda que cal mantenir la prudència a les zones afectades pel fort onatge, allunyant-se d'espigons i esculleres.





??El Servei Meteorològic de Catalunya us informa que ha emès un avís per acumulació de pluja ?? entre el matí de dimarts i el matí de dimecres.

Probabilitat alta al quadrant nord-est, i sobretot a la Serralada Transversal, que s'acumuli més de 100 mm en 24 hores. pic.twitter.com/3S7nGVG76m — Meteocat (@meteocat) April 20, 2020