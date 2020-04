Una massa d'aire molt càlid farà pujar la temperatura des d'aquest divendres i fins dimecres

El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada d'una massa d'aire molt càlid d'origen tropical que donarà lloc a una forta pujada de la temperatura entre aquest divendres, 1 de maig, i el dimecres 6. En aquest episodi es preveuen registres poc habituals per l'època de l'any.

L'ascens tèrmic tindrà el seu punt àlgid entre dilluns i dimarts, quan es preveuen màximes que podrien fregar puntualment els 30 ºC a Ponent i Terres de l'Ebre.

La temperatura prevista a la vertical de Catalunya, a uns 1500 metres d'altitud (850 hPa), per dilluns 4 i dimarts 5 de maig serà entre 10 i 12 graus per sobre del què correspondria per l'època de l'any. L'evolució de la temperatura a 850 hPa és un bon indicador del comportament d'aquesta mateixa variable en superfície, però no hi ha una correlació directa entre elles, ja que també depèn d'altres factors meteorològics, com per exemple, del règim del vent o la nuvolositat.

La predicció indica que, els dies de més calor, els valors màxims estaran entre 21 i 26 graus al litoral, al prelitoral i al Pirineu i entre 25 i 30 graus a la resta del territori.

Dissabte es preveu l'entrada de vent de component oest, i al litoral i prelitoral sud la temperatura es podria enfilar també amb màximes d'entre 25 i 30 graus.

En els mapes superiors es por veure la temperatura màxima prevista pel model WRF del Servei Meteorològic de Catalunya per dissabte, diumenge i dilluns.

Les temperatures mínimes també serán molt suaus, i durant el cap de setmana estaran entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 12 i 17 ºC al litoral i entre 9 i 14 ºC a la resta del territori.

Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir de dimecres 6 la massa d'aire càlid s'anirà desplaçant cap a l'est i la temperatura tendirà a normalizar-se.