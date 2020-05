Alerta per ruixats que poden anar acompanyats de calamarsa durant la tarda

Ruixats, que localment van acompanyats de tempesta i calamarsa, afecten aquesta tarda de divendres alguns punts del nord i de l'est de la Catalunya Central. A Santa Maria d'Oló, al Moianès, ha caigut una forta pedregada com mostra el vídeo compartit per Pere Serral. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs pot ser que vagin guanyant intensitat durant la tarda.





Els ruixats, localment acompanyats de tempesta, es mantenen al nord i oest del territori. pic.twitter.com/udQA9So525 — Meteocat (@meteocat) May 29, 2020

Hi ha tres comarques en alerta per risc de pluja: el Berguedà, Osona i el Ripollès. Al Bages, la Cerdanya, l'Anoia, el Solsonès i el Moianès el risc és moderat.