Aquest dijous també serà un dia calorós

Aquest dijous encara farà calor, però la temperatura baixarà sensiblement. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mínima serà similar a la de dimecres; oscil·larà entre 13 i 18 ºC al Pirineu, i entre 18 i 23 ºC a la resta del territori. Per la seva banda, la temperatura màxima serà lleugerament o moderadament més baixa i oscil·larà entre 23 i 28 ºC al Pirineu, entre 27 i 32 ºC a la resta del territori, tret de punts de la depressió Central, ponent i vall de l'Ebre on oscil·larà entre 30 i 35 ºC. També hi ha previsió d'alguns xàfecs al nord del país, sobretot a la tarda, amb tempesta i localment amb calamarsa o pedra.

A Manresa, la màxima serà d'uns 32 graus i la mínima de 17. I a Berga, la màxima rondarà els 28 graus i la mínima, també els 17.