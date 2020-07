El mes de juny d'aquest any és el més plujós des del 1997

El mes de juny d'aquest any ha estat el més plujós des del 1997. Per trobar un mes de juny on clarament hi hagués més precipitacions cal remuntar-se fins al 1992. El mes ha estat plujós i molt plujós al prelitoral central, altiplà central, Prepirineu central i oriental, plana interior gironina i centre de la Costa Brava. En canvi, ha estat sec al cap de Creus i a punts del litoral i prelitoral central i sud i de la plana de Lleida. Pel que fa a la temperatura, ha estat normal a gran part de Catalunya, freda en les parts més elevades del Pirineu i Prepirineu occidental, àmplies zones del Priorat i muntanyes de Prades, i puntualment càlida al litoral, prelitoral i depressió Central.