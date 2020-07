Aquest dimarts predominarà l'ambient assolellat, si bé de matinada hi haurà núvols al litoral i prelitoral central, amb algun ruixat feble o localment moderat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Cap al migdia creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu sense més conseqüència, i hi haurà intervals de núvols baixos de matinada al vessant nord del Pirineu i al final del dia al litoral. La temperatura baixarà tant mínima com màxima.