Divendres amb temps inestable i ruixats al nord del territori català

Divendres la nuvolositat serà variable, més abundant al centre del dia, i sobretot a la tarda tant pel creixement com per l'arribada de nuvolades. Fins a mig matí s'esperen precipitacions al litoral i prelitoral central i sud. A partir d'aleshores, i fins al vespre, s'esperen ruixats i xàfecs al Pirineu, al Prepirineu, al massís del Port i a la serralada Transversal i en són possible a altres punts de la meitat nord, amb la possibilitat al Pirineu i Prepirineu oriental que els xàfecs a la tarda siguin localment d'intensitat forta.