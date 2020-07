La temperatura mitjana pujarà 1 grau cada any en el proper lustre

La temperatura mitjana anual mundial pujarà probablement 1 grau centígrad (ºC) durant els propers cinc anys respecte als nivells preindustrials (1850-1900) i les probabilitats que «almenys un any» se superi el valor de referència d'1,5ºC –objectiu límit de l'Acord de Clima de París– és del 20%, segons una nova predicció climàtica de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).

La predicció quinquennal exposa que és «probable» que la temperatura mundial anual superi almenys en 1°C els nivells preindustrials en cada un dels propers cinc anys, i és «molt probable» que aquest augment oscil·li entre 0,91 i 1,59°C.

D'acord amb el butlletí del clima mundial anual a decennal de l'Oficina Meteorològica del Regne Unit, que fa una projecció climàtica anual per als propers cinc anys, la temperatura mitjana de la Terra «ja està 1ºC per sobre del valor de l'era preindustrial», i l'últim quinquenni ha registrat els cinc anys més càlids dels quals es té constància.

El secretari general de l'OMM, Petteri Taalas, va explicar que aquest estudi d'alt nivell científic posa de manifest el «llarg camí que queda per recórrer» per poder complir l'objectiu de l'Acord de París sobre el Canvi Climàtic d'aconseguir que aquest segle l'augment de la temperatura mundial quedi molt per sota dels 2°C pel que fa als nivells preindustrials i de prosseguir els esforços per limitar aquest increment de la temperatura a 1,5°C.

Les prediccions de l'OMM inclouen variacions naturals i la influència humana per proporcionar els millors pronòstics possibles de la temperatura, la precipitació, la configuració de vent i altres variables per als propers cinc anys.

No obstant això, els models de pronòstic no prenen en consideració els canvis en els nivells d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i aerosols fruit de les mesures de confinament adoptades arran del brot de la malaltia provocada pel coronavirus.

«L'OMM ha remarcat en repetides ocasions que l'alentiment industrial i econòmica causada per la covid-19 no substitueix una acció climàtica continuada i coordinada. El període de persistència del diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera és extremadament perllongat i, per aquesta raó, no s'espera que la reducció en les emissions d'aquest any suposi una disminució de les concentracions atmosfèriques de CO2 que impulsen la pujada de la temperatura mundial», va insistir Taalas.