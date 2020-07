La previsió del Meteocat per aquest dilluns

La previsió del Meteocat per aquest dilluns

Alerta per xàfecs forts a la Catalunya Central

Aquest dilluns, 13 de juliol, s'esperen ruixats forts a catorze comarques catalanes. Al matí, entre les zones afectades hi haurà el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya l'Alt Urgell, mentre que a la tarda s'estendran al Bages, el Moianès i l'Anoia, entre altres.

A primera hora, es mantindrà la inestabilitat amb una matinada on encara quedaran restes de núvols i xàfecs, sobretot al nord de Catalunya, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Tendirà a minvar al matí, si bé cap al migdia tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya que es desplaçaran de nord-oest a sud-est i deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, puntualment cobert en general, amb xàfecs i tempestes especialment a la meitat nord del territori, on hi haurà la possibilitat de forta intensitat.

La temperatura mínima serà semblant. Es mourà entre els 10 i 15 ºC al Pirineu, entre els 14 i 19 ºC a la resta de l'interior, i entre els 19 i 24 ºC al litoral. Per la seva banda, la temperatura màxima serà semblant o lleugerament és baixa, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Oscil·larà entre els 29 i 34 ºC a la depressió Central i a les Terres de l'Ebre, entre els 26 i 31 ºC a la resta, localment més baixes al extrem nord del Pirineu.