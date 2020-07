El termòmetre pot baixar fins als 14 graus aquest dimecres

La previsió del Meteocat per aquest dimecres, 15 de juliol

Aquest dimecres, la previsió del temps indica una lleugera baixada de les temperatures que en punts de l'interior de Catalunya podria suposar mínimes de 14-15 graus, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. És el cas, per exemple de Berga, on s'espera una màxima de 25 graus i una mínima de 14. A Manresa, el termòmetres es mouran entre els 30 i els 18 graus; a Solsona, entre els 18 i els 25; i a Igualada, entre els 29 i els 16. Tot i arrencar el dia amb un matí de sol, a la tarda hi haurà noves nuvolades al nord i nord-est del país que deixaran alguns ruixats i tempestes.