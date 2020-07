Predicció general per aquest dilluns 20 de juliol

Ambient estiuenc per aquest dilluns. Tot i que farà sol al matí, durant la tarda hi haurà nuvolades sobretot al Pirineu, Prepirineu i resta del terç oest on, a partir del migdia, creixeran i podran deixar algunes tempestes.

Tot i això, l'ambient es mantindrà plenament estiuenc amb temperatures mínimes de 15 ºC i màximes de 35 ºC a la Catalunya Central.