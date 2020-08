Alerta per l'arribada d'un episodi de temperatures extremes fins diumenge

Protecció Civil alerta de l'arribada d'un nou episodi de temperatures extremes que faran que els termòmetres s'enfilin fins als 34-39 graus i les mínimes no baixin dels 20 ºC, a excepció de les zones de muntanya.



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir d'aquest divendres i fins diumenge s'esperen temperatures màximes extremes, especialment al pla de Lleida, on el llindar d'avís és possible que es superi durant tres dies consecutius. Demà, per exemple, les màximes oscil·laran entre 28 i 33 ºC al litoral, entre 34 i 39 ºC al Pla de Lleida, i entre 32 i 33 ºC a la Catalunya Central i a la resta.



A partir de dissabte la zona afectada per possible superació de llindar s'estendrà a les comarques centrals i comarques del prepirineu central i occidental. Segons el SMC, durant la jornada els termòmetres s'enfilaran una mica més que durant dissabte.





El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís #SMP per calor per divendres, dissabte i diumenge. Trobareu més informació aquí ? https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/mpXqBwjtGD — Meteocat (@meteocat) August 6, 2020

Què fer en episodis de forta calor?

Cal hidratar-se molt sovint. Beveu força aigua i eviteu beure alcohol i fer àpats copiosos.

Eviteu sortir al carrer en les hores de màxima insolació i, per tant, tasques com anar a comprar, realitzeu-les preferentment en les primeres hores del matí o per la tarda quan el sol ja declina.

Convé que les persones que treballin a l'aire lliure duguin el cap cobert amb una gorra i beguin més aigua de l'habitual.

Igualment és molt recomanable que si sortiu a fer esport com córrer o anar en bicicleta, ho feu en les hores de menys calor, a primera hora del matí o al vespre.

Persones amb malalties cròniques, mainada i gent gran són els qui més pateixen els efectes de la calor severa. Cal que s'hidratin sovint. Cal tenir en compte que els infants i les persones grans no tenen sensació de set encara que s'estiguin deshidratant.

Si no disposeu de ventilador o aire condicionat a casa, una bona solució és passar al menys un parell d'hores en un indret com un centre comercial o un equipament públic com una biblioteca on hi hagi aire condicionat.

Es recomana especialment visitar un cop al dia, en la mesura del possible, a familiars o persones grans que viuen soles per assegurar-se que s'hidraten i segueixen els consells davant les temperatures elevades. Recordeu mantenir en tot moment les mesures de seguretat i higiene atesa la situació de pandèmia (distància, mans i mascareta).

Si teniu mascota, penseu en el seu benestar i traieu-la a passejar en les hores més fresques, feu que durant el dia tingui força aigua a l'abast i que estigui a l'ombra.

El Departament de Salut també ha posat el seu pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS) en fase 2.Protecció Civil de la Generalitat ha demanat als ajuntaments que preparin llocs frescos o sales amb aire condicionat per en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques. Es demana als ajuntaments especialment que, si han de condicionar els espais i atesa la situació de pandèmia per coronavirus, que ho facin tenint en compte les mesures sanitàries i de seguretat pertinents (distància de seguretat, ús de mascareta i disposició de gel hidroalcohòlic).