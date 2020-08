Divendres de sol i temperatures estables

Durant el matí d'aquest divendres 14 d'agost hi haurà nuvolades i alguns ruixats dispersos al litoral i prelitoral sud. A la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya i hi haurà xàfecs al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del nord-est. En aquests sectors el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. També hi haurà núvols d'evolució diürna a punts del prelitoral. A banda, fins a migdia i de nou al final del dia hi haurà alguns intervals de núvols baixos al prelitoral sud i a la meitat sud del litoral que deixaran, localment, el cel molt ennuvolat o cobert.

A banda, avançada la tarda arribaran alguns ruixats per l'oest. En aquests punts s'acumularan precipitacions entre minses i poc abundants i localment aniran acompanyades de tempesta.