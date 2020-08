Predomini d'ambient assolellat per l'inici del cap de setmana

Predomini de l'ambient assolellat fins al migdia per aquest dissabte. A partir de llavors creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu, i núvols d'evolució al prelitoral que localment deixaran el cel mig o molt ennuvolat. A banda, durant la tarda arribaran alguns núvols mitjans pel terç oest del país que deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat.

Fins a mig matí és possible alguna precipitació feble i aïllada a punts del litoral sud. A més, a partir de migdia hi haurà alguns ruixats dispersos a punts del Pirineu i Prepirineu, més probables al sector occidental. No es descarten ruixats dispersos, localment poc abundants.

Pel que fa a les temperatures, la mínima es mourà entre els 19 i 24 ºC al litoral i al prelitoral central i sud. La màxima oscil·larà entre 26 i 31 ºC al Pirineu i entre els 30 i 35 ºC a la resta, localment més baixes a punts costaners.