Alerta per xàfecs amb tempesta al Berguedà | Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat a les 17 hores d'aquest diumenge del perill per xàfecs amb tempesta al Berguedà així com a l'oest d'Osona.



El temporal tindrà lloc durant les properes dues hores i anirà acompanyat localment de fenòmens de temps violent com ara: pedra de més de 2 cm de diàmetre, ratxes de vent de més de 25 m/s, esclafits, tornados i/o mànegues.