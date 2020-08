Matí de dilluns serè i intervals de núvols baixos a punts de la Catalunya Central

Per aquest nou inici de setmana s'espera fins al final del matí serè o poc ennuvolat en general. A partir de llavors, dilluns a la tarda creixeran nuvolades en àrees de muntanya, així com arribaran bandes de núvols alts i mitjans per l'oest del territori, sobretot a partir del vespre, que en conjunt deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat, puntualment cobert, en aquests sectors i àrees properes. A banda, fins a migdia hi haurà intervals de núvols baixos a punts de la Catalunya Central i a l'oest de la depressió Central, així com al litoral i prelitoral sud i central.

Aquest temporal pot deixar ruixats a punts del Pirineu, al quadrant nord-est i resta de punts del prelitoral. Les precipitacions seran d'intensitat feble, puntualment moderada, i localment acompanyades de tempesta.