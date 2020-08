Un dijous molt calorós com a prèvia d'un cap de setmana passat per aigua

El canvi de temps que arribarà divendres es començarà a notar ja lleugerament aquest dijous, 27 d'agost. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a diferència dels darrers dies, a la tarda hi podrà haver algun ruixat aïllat a punts del Pirineu oriental i al voltant de la Serralada Transversal. La temperatura es mantindrà sense massa canvis, de nou amb un ambient molt calorós arreu: els termòmetres s'enfilaran fins als 35 ºC a Manresa, els 33 a Berga i a Igualada, els 34 a Solsona o els 29 a Puigcerdà. Ara bé, divendres s'iniciarà un descens que s'accentuarà durant el cap de setmana, com ja et vam avançar en aquest article. Divendres arribarà una pertorbació que comportarà precipitació extensa i intensa, un descens notable de la temperatura i una entrada de vent del nord. Al llarg del cap de setmana es podran acumular entorn de 80 mm de precipitació a punts de muntanya.