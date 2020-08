El setembre arrencarà amb un dia tapat i algun ruixat

La previsió del temps per a l'1 de setembre

El mes de setembre començarà aquest dimarts amb el cel enteranyinat per núvols alts i mitjans i un augment de les nuvolades a la tarda, a la costa, sobretot entre Barcelona i la Costa Brava. En aquests punts podran caure alguns ruixats així com a la Catalunya Central, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Aquestes precipitacions, de produir-se, seran d'intensitat feble o localment moderada i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Els termòmetres es poden enfilar fins als 27 ºC a Manresa i a Igualada, els 25 ºC a Solsona i els 24 ºC a Berga. A Puigcerdà no passaran dels 18 ºC.