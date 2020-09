Sol bona part del matí i possibilitat de ruixats a la tarda, aquest dimecres

Aquest dimecres s'espera un cel poc ennuvolat per algunes bandes de núvols alts, sobretot de matinada i a partir de mitja tarda. A banda, a partir del final del matí creixeran núvols d'evolució a punts de muntanya, i nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on localment romandrà molt ennuvolat. Independentment, hi haurà alguns intervals de núvols baixos fins a mig matí i a la nit al litoral sud i a l'extrem nord-est.

A partir de migdia s'esperen ruixats al Pirineu i Prepirineu i punts de l'interior del quadrant nord-est, i no se'n descarten al massís del Port. Seran d'intensitat entre feble i moderada i aniran localment acompanyats de tempesta. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació.

A la Catalunya Central, el matí s'espera amb sol abundant. Algunes nuvolades i ruixats també podrien arribar de cara a la tarda a les comarques centrals.