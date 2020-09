Divendres serà un dia marcat per la inestabilitat i les pluges. Durant el matí els núvols s'estendran per tot el territori català i amb possibilitat de ruixats als Pirineus i al sud de les Terres de l'Ebre. A la tarda, les pluges arribaran a tot el país deixant una jornada passada per aigua, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.