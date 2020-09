Dissabte afluixarà el vent i els termòmetres pujaran tímidament

Inici del cap de setmana amb el vent com a protagonista de nou, tot i que la força amb la que bufarà no serà tan elevada com la del divendres. El vent afluixarà a la matinada però tornarà a fer un repunt de cara al dissabte a la tarda.

L'ambient serà molt semblant al d'ahir, tot i que la temperatura pujarà tímidament. El matí assolellat a la majoria del territori català i a la tarda els cels s'ompliran de núvols, tot i que no es preveu cap xàfec ni tempesta, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.