El vent afluixa i els termòmetres cauen

Per aquest tancament de cap de setmana encara hi haurà vent de component nord-oest que bufarà amb força. El diumenge a la tarda el vent afluixarà i la temperatura estarà per sota del que s'espera per aquesta època de l'any.

A partir de mig matí augmentarà la nuvolositat de nord a sud que tendirà a deixar el cel entre mig i molt ennuvolat, sobretot a la meitat nord del país.

Pel que fa a les temperatures, els valors baixos es mouran entre 6 i 11 ºC a la depressió Central. Per la seva banda, la temperatura màxima serà lleugerament més baixa, ja que oscil·larà entre entre els 17 i 22 ºC.