Rècords de temperatura màxima en aquest inici de novembre

Els últims dies d'un dels octubres més freds de les últimes dècades a Catalunya, una situació anticiclònica va fer pujar la temperatura progressivament fins a valors clarament superiors als normals per l'època, amb ambient encara molt càlid els dos primers dies de novembre.

Concretament, el dia de Tots Sants la temperatura màxima va superar els 25 ºC a bona part del prelitoral, llevat de l'extrem nord, així com en alguns punts de la Costa Daurada, amb màximes de fins a 28,5 ºC a Benissanet (Ribera d'Ebre) o 28,4 ºC a Aldover (Baix Ebre). L'endemà, el dilluns 2 de novembre, la temperatura va baixar prop de la costa però va tocar sostre a l'interior, si bé els valors més elevats van mesurar-se al Priorat (28,2 ºC a Torroja del Priorat) i la Ribera d'Ebre (28,1 ºC al Pantà de Riba-roja).



Rècords de temperatura màxima

7 de les 148 estacions amb més de 10 anys de dades van mesurar un nou rècord de novembre durant la jornada del diumenge 1, mentre que l'endemà van ser 30 de 148 estacions, un nombre molt destacable en una sola jornada. Els mapes reflecteixen el desplaçament dels valors més elevats (i dels rècords) des de les Terres de l'Ebre cap a les comarques de l'interior.

Així, en dos dies han estat 33 les estacions de la XEMA amb més de 10 anys de dades que han superat la seva temperatura màxima absoluta de novembre. Cal destacar els 24,2 ºC de Raimat (el Segrià), l'estació amb una sèrie més llarga (31 anys de dades), que ha superat lleugerament els 24,0 ºC el 6 de novembre de 2013.



El precedent del novembre de 1985

Tot i els rècords de temperatura màxima registrats, les últimes dècades hem tingut alguns episodis comparables de temperatura elevada en aquesta època de l'any. Concretament, dels últims 30 anys destaquen les màximes dels dies 16 i 17 de novembre de 2009, del 7 al 15 de novembre de 2015 i sobretot del 5 i 6 de novembre de 2013, quan l'estació d'Ulldecona – els Valentins (el Montsià) va registrar 29,2 ºC, valor més alt de la XEMA en un mes de novembre.

Ara bé, el principal episodi de calor mesurat a Catalunya al novembre va ser anterior, els dies 9 i 10 de novembre de l'any 1985, quan diverses estacions manuals del Gironès, la Selva, el Vallès, el Maresme o el Camp de Tarragona van assolir els 30 ºC.



Sense rècords a les principals sèries climàtiques centenàries

L'Observatori Fabra de Barcelona, situat a la serra de Collserola a 411 m d'altitud i amb una sèrie de 107 anys, ha registrat la tercera temperatura màxima més alta en un mes de novembre, amb 24,8 ºC el diumenge dia 1. Queda clarament per darrere de la màxima dels dies 9 i 10 de novembre de 1985, amb 26,4 i 25,8 ºC, respectivament. Durant aquell episodi també es va registrar una mínima insòlita, de 19,4 ºC el dia 9, mentre que enguany la més alta va ser de 15,7 ºC el dia 2.

A l'Observatori de l'Ebre (Roquetes, el Baix Ebre), amb dades des de 1905, tampoc no s'ha superat el rècord de temperatura màxima de novembre, que és de 28,2 ºC i es va registrar tant el 6 de novembre de 2013 com el 3 de novembre de 1924. La màxima del dia de Tots Sants d'enguany va ser de 27,7 ºC i és el 7è valor més alt de la sèrie.



Lluny dels rècords a l'alta muntanya

Els valors de temperatura màxima mesurats a l'alta muntanya pirinenca han quedat lluny dels rècords assolits el novembre de 2015, quan les estacions situades a 2.500 m van superar clarament els 15 ºC. És el cas de Boí (2.535 m, l'Alta Ribagorça), l'estació de la XEMA situada a major altitud, que el dia 11 de novembre de 2015 va mesurar 16,8 ºC de màxima, mentre que enguany es va quedar en 11,7 ºC el dia de Tots Sants.

Nits d'inversió tèrmica, amb fred a les fondalades

La situació anticiclònica, amb nits encalmades i força serenes (malgrat alguns bancs de boira), ha propiciat un ràpid refredament nocturn a les fondalades i zones baixes, amb una notable inversió tèrmica i gran contrast entre el dia i la nit en aquests sectors. Així, mentre algunes localitats tenien matinades normals per l'època, amb glaçades als sectors enclotats típicament més freds, la temperatura nocturna era clarament superior a la normal a tots els indrets elevats del país, des de la serralada litoral fins a l'alta muntanya pirinenca.

Com sempre passa en aquests casos, les matinades dels dies 1 i 2 es van observar diferències de temperatura molt acusades en indrets relativament propers però situats a altituds diferents. Un dels casos més destacats va ser el massís de Montserrat, ja que la matinada del diumenge 1 de novembre l'estació de Sant Dimes (916 m) va registrar 15,1 ºC de mínima, mentre que les fondalades properes del Vallès Occidental, el Bages i l'Anoia a uns 300 m d'altitud van tenir mínimes al voltant dels 3 ºC, com ara els 3,2 ºC d'Òdena.



Canvi de temps

La predicció indica que l'arribada d'una pertorbació donarà lloc a una davallada de la temperatura entre dimarts i dimecres. A uns 1.500 metres d'altitud (850 hPa) quedarà entre 2 i 4 graus per sota del què correspondria per l'època de l'any, que a nivell de superfície es traduirà en un descens entre moderat i notable de la temperatura. Aquesta baixada serà transitòria, ja que a partir de dijous i sobretot de cara al cap de setmana tornarà a pujar clarament per sobre de la mitjana climàtica i tornarà l'ambient suau.

Pel que fa a la precipitació, entre dimarts i dimecres se n'espera d'entre feble i moderada a qualsevol punt de Catalunya. Dijous i divendres s'anirà restringint a l'extrem sud, on podrà ser abundant, i també se'n produirà de feble a altres punts del litoral i del prelitoral. De cara al cap de setmana es preveu l'arribada d'un nou front, que portarà més precipitació a Catalunya.