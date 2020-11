Dijous la nuvolositat serà variable amb la circulació de bandes de núvols alts i mitjans, i amb estrats baixos a punts de la meitat sud del litoral i prelitoral i a l'extrem nord de la Costa Brava, així com al pla de Lleida fins a migdia.

Durant el matí el cel es mantindrà tapat pels núvols, per altra banda a la tarda el sol inundarà el cel i la temperatura seguirà sent càlida com la dels últims dies. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.